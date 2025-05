Licenziamento legittimo per assenza ingiustificata | la parola alla Cassazione

La recente sentenza della Cassazione ha acceso i riflettori su un tema cruciale: l'importanza di seguire le procedure formali in caso di assenze per malattia. In un’epoca in cui il benessere dei lavoratori è al centro del dibattito, questa decisione invita a riflettere sulla necessità di comunicazioni chiare tra datori di lavoro e dipendenti. Non basta il silenzio per giustificare un'assenza: la trasparenza è fondamentale per tutelare entrambe le parti.

Una lavoratrice assente per cure terapeutiche è stata licenziata per inosservanza della normativa sulle giustificazioni. La Cassazione ha confermato il provvedimento, chiarendo che il congedo per cure deve rispettare precisi requisiti formali e non può basarsi su prassi interne o silenzi amministrativi per non causare l'assenza ingiustificata

Ferie non autorizzate: assenza ingiustificata, licenziamento legittimo

Illegittimo il licenziamento del dipendente in ferie per fraintendimento con l’azienda

Reintegro dopo licenziamento ingiusto, il primo quesito | Il referendum spiegato

