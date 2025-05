Libia 11 migranti sudanesi uccisi in un incidente stradale nel deserto

Una tragedia straziante si è consumata nel deserto libico: undici migranti sudanesi e un autista libico hanno perso la vita in un incidente stradale. Questa è solo l'ultima drammatica conseguenza della guerra civile in Sudan, che costringe migliaia di persone a intraprendere viaggi pericolosi in cerca di sicurezza. La crisi migratoria continua a crescere, mostrando un lato oscuro della speranza e della disperazione. Quanti altri dovranno pagare il prezzo?

Undici migranti sudanesi e un autista libico sono rimasti uccisi venerdì in un incidente stradale nel deserto della Libia, secondo quanto riferito dalle autorità. Si tratta dell’ultima tragedia che ha coinvolto sudanesi in fuga dalla guerra civile nel loro Paese. L’incidente tra il veicolo dei migranti e un camion è avvenuto nelle prime ore di venerdì nel deserto, a 90 chilometri a nord della città libica di Kufra, secondo quanto riferito in un comunicato dal servizio di ambulanza e emergenza della città. Tra i morti ci sono tre donne e due bambini. Nell’incidente sono rimasti feriti anche un uomo di 65 anni e suo figlio di 10 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libia, 11 migranti sudanesi uccisi in un incidente stradale nel deserto

