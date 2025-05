Liberi di Scegliere Giornata mondiale senza tabacco | Gianluca Treossi della Zangheri vince il concorso Ior

Il 31 maggio celebriamo la Giornata Mondiale Senza Tabacco, un’occasione per riflettere sull'importanza di liberarsi da questa dipendenza. Gianluca Treossi, della Zangheri, si è distinto nel concorso IOR, portando alla luce storie di chi ha scelto di combattere il fumo. Ogni anno, il tabacco causa 6 milioni di morti: ogni sei secondi, una vita si spegne. È tempo di fare scelte consapevoli per un futuro più sano!

Responsabile del decesso di 6 milioni di persone ogni anno, che si traducono in 1 decesso ogni 6 secondi: è il fumo, tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di innumerevoli patologie, tra cui il cancro. Il 31 maggio rappresenta una ricorrenza molto importante: l’Organizzazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Liberi di Scegliere", Giornata mondiale senza tabacco: Gianluca Treossi della Zangheri vince il concorso Ior

Cerca Video su questo argomento: Liberi Scegliere Giornata Mondiale Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Giornata Mondiale delle Api, un viaggio “segreto” per spiegare ai bambini l’importanza di questi insetti; Giornata Mondiale Senza Tabacco, la Lilt Trentina firma il Manifesto della GenZero Fumo; Giornata Mondiale del Turismo 2025, Mons. Fisichella : giustizia, sostenibilità e responsabilità cristiana; Giornata Mondiale dell’Igiene Mestruale, libero accesso agli assorbenti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata mondiale senza tabacco

Riporta ladigetto.it: Il 31 maggio si celebra la ricorrenza indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa ogni anno da LILT in tutta Italia ...

6 trattamenti bellezza Notte per celebrare la Giornata Mondiale del Sonno

Secondo msn.com: La Giornata Mondiale del Sonno ... Prima di andare a vedere i prodotti da scegliere per potenziare gli effetti positivi durante la notte e individuare la giusta skincare notturna – più qualche ...

Giornata mondiale del diabete: i consigli dell’endocrinologa per una dieta ok

style.corriere.it scrive: In occasione della giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre ... stile di vita in generale e quindi scegliere il modello nutrizionale più idoneo che si è in grado di sostenere a ...