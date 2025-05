Libere e uguali | tutto pronto per la marcia del 2 giugno sul lungomare

Il 2 giugno, Reggio Calabria diventa simbolo di libertà e uguaglianza con la marcia commemorativa dedicata alle donne che per la prima volta hanno esercitato il proprio diritto di voto. Un evento storico che sottolinea l'importanza della partecipazione femminile nella società, in un momento in cui le questioni di genere sono più rilevanti che mai. Non perdere l'occasione di celebrare e riflettere su un progresso che continua a influenzarci!

Per la prima volta si terrà a Reggio Calabria una marcia commemorativa di quando le donne hanno avuto l’opportunità di votare per la prima volta in un'elezione nazionale. Circa 13 milioni di donne e 12 di uomini, pari complessivamente all'89,08% dei 28.005449 aventi diritto al voto con almeno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Libere e uguali: tutto pronto per la marcia del 2 giugno sul lungomare

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana

Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Cerca Video su questo argomento: Libere Uguali Tutto Pronto Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Libere e Uguali: una road map contro la violenza

Lo riporta donnamoderna.com: Libere e Uguali ... e avere velocemente a disposizione un aiuto pronto e qualificato contro ogni forma virtuale di aggressione. Libere e Uguali, le linee guida: supportare i centri antiviolenza ...

Libere e uguali: una road map contro la violenza

Riporta msn.com: Libere e uguali, le linee guida: l'importanza di Human Hall «L’idea è nata nel 2022 perché, lavorando nelle scuole, ... del Pronto soccorso pediatrico e ginecologico del Policlinico di Milano ...

Boldrini: mio viaggio continua con Liberi e Uguali, anzi 'Libere' e Uguali

Segnala affaritaliani.it: anzi 'Libere' e Uguali ''E' per tutte le ragioni che fin qui vi ho esposto che ho scelto di continuare il mio viaggio, e credo che la formazione piu' adatta sia quella di Liberi e Uguali ...