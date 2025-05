L’ex moglie di Hugh Jackman chiede il divorzio e rivela | Tradimento traumatico

La storia d'amore tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness, un simbolo di autenticità in un mondo di relazioni effimere, si tinge di colpi di scena. La richiesta di divorzio e il racconto di un tradimento traumatico lasciano tutti a bocca aperta. In un'epoca in cui l'immagine perfetta spesso cela fragilità, questa vicenda ci ricorda che anche le favole possono avere finali inaspettati. Qual è il prezzo della celebrità?

Sono stati una coppia molto affiatata per quasi 30 anni Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness. Una di quelle coppie che fanno sognare molte donne anche perché non è usuale vedere un attore bello e famoso restare a fianco a una donna di 13 anni più grande e non più nel fiore degli anni. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

