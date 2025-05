Lewis Hamilton demolisce la Ferrari a Barcellona il team radio è netto | “Macchina inguidabile”

Lewis Hamilton non usa mezzi termini: "Macchina inguidabile". Dopo un sabato di prove libere a Barcellona, il pilota britannico ha lanciato una frecciatina alla Ferrari, mettendo in luce le difficoltà del team italiano in un contesto di sempre maggiore competitività in Formula 1. Questo commento affonda il colpo su una stagione già difficile per la Scuderia, lasciando i tifosi con molte domande e poche certezze. Cosa succederà ora?

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato”

Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

