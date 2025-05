L’Eurolega accoglie un club di Dubai | il basket cede ai petroldollari Ancora escluse le squadre russe ci sono quelle di Tel Aviv

L'Eurolega si arricchisce di una nuova sfida: un club di Dubai entra nel torneo, segnando un passo audace verso un basket sempre più globale e influenzato dai petroldollari. Con l'apertura agli Emirati Arabi, il basket sembra anticipare quello che potrebbe diventare il futuro dello sport. Ma mentre le squadre russe restano escluse, Tel Aviv continua a brillare. Un cambio di scena che promette spettacolo e nuove dinamiche nel gioco!

Due nuove squadre, stesso format. L’ Eurolega apre i suoi confini agli Emirati Arabi e ai petroldollari: dalla stagione 20252026 Dubai sarà una delle 20 partecipanti. Se per il calcio è ancora un’ipotesi, il basket brucia le tappe e fa la prima mossa. Una prima volta tanto desiderata e voluta dagli sceicchi di Dubai, frutto di un percorso ben preciso avviato più di un anno fa e concluso con la sua ammissione: le prime apparizioni nel 2024, poi l’iscrizione all’ Aba (Lega adriatica), ora un posto tra le grandi. Una delle competizioni europee più famose e importanti del mondo apre così le porte a una squadra del Golfo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Eurolega accoglie un club di Dubai: il basket cede ai petroldollari. Ancora escluse le squadre russe, ci sono quelle di Tel Aviv

Basket: Eurolega, ufficiali le 20 squadre. Resta la Virtus Bologna, dentro Valencia e Dubai

L’Eurolega 2025-2026 si prepara a contare 20 squadre, con la Virtus Bologna ancora in corsa insieme a Valencia e Dubai.

