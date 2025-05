Leucemie e linfomi terapie rivoluzionarie | le cellule con il radar

A Monza, un'innovazione straordinaria si fa strada nel combattimento contro leucemie e linfomi: il nuovo centro della Fondazione Tettamanti. Qui, grazie a tecniche di genomica all'avanguardia, si eseguono analisi genetiche gratuite per i piccoli pazienti di tutta Italia. Un passo fondamentale verso terapie sempre piĂą personalizzate, che non solo promettono speranza, ma segnano un cambiamento epocale nella lotta contro il cancro infantile. Scopri come la scienza sta trasformando vite!

Monza – Genomica e medicina di precisione sono le linee guida della ricerca che si svolgerĂ nel nuovo centro alle spalle del San Gerardo. Attraverso le piĂą aggiornate tecniche molecolari, l a Fondazione Tettamanti esegue gratuitamente le indagini genetiche sui bambini leucemici di tutti i centri di cura italiani dell’Associazione italiana ematologia e oncologia pediatrica (Aieop), eseguendo negli oltre 400 bambini e adolescenti l’anno con diagnosi di leucemia linfoblastica acuta (Lla) le indagini molecolari necessarie per i protocolli di terapia. La sequenza del Dna descrive il “passaporto genetico” di ogni bimbo con la leucemia e aiuta a comprendere i meccanismi della malattia, permette di personalizzare le terapie per ogni paziente e monitorare meglio le cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Leucemie e linfomi, terapie rivoluzionarie: le cellule con il “radar”

La spesa sanitaria nazionale incide sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi

