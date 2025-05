Letizia di Spagna con quell' azzardo di stile che la rende una regina davvero contemporanea

Letizia di Spagna dimostra che la moda non è solo questione di eleganza, ma anche di audacia. Con un crop top in pelle nera abbinato a pantaloni palazzo, la sovrana spagnola rompe gli schemi e si inserisce perfettamente nel trend del "less is more", dove il minimalismo si fonde con un tocco di creatività. Un look che parla di contemporaneità e che invita a osare di più, proprio come lei!

La sovrana, con un pizzico di creatività, ha reso un look total black tutt'altro che low profile. Ha preso una T-shirt di pelle nera, ne ha fatto un crop top e lo ha abbinato a un paio di pantaloni palazzo a vita alta. Il risultato? Elegante con brio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Letizia di Spagna con quell'azzardo di stile che la rende una regina davvero contemporanea

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV

Le reali e le principesse hanno sfoggiato look eleganti e variopinti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.