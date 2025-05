Letizia di Spagna alla Fiera del Libro di Madrid torna a fare la giornalista ma sbaglia il look

Letizia di Spagna è tornata a calcare il palco come giornalista alla Fiera del Libro di Madrid, ma il suo look ha sollevato qualche sopracciglio. In un contesto che celebra la cultura e la lettura, la Regina ha dimostrato la sua passione per l’editoria con un discorso incisivo. Ma sarà stato il suo abito a rubare la scena? Scopri come la moda può influenzare anche le figure più importanti!

Come ogni anno, Letizia Ortiz è presente all’inaugurazione della Fiera del Libro di Madrid, che nel 2025 giunge alla sua 84esima edizione. La Regina ha tenuto il discorso di apertura della manifestazione, inaugurata nella giornata di venerdì 30 maggio. Con un passato nell’editoria, la sovrana si è mostrata brillante, attenta e informata mentre parlava con visitatori, stampa ed espositori. Peccato per il look che, stavolta, non convince. L’abito a fiori non convince. Era una giornata ormai estiva a Madrid e il sole batteva forte sul Paseo de Coches del Parco El Retiro, che per i prossimi 17 giorni farà da cornice all’84esima Fiera del Libro della capitale spagnola. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Letizia di Spagna alla Fiera del Libro di Madrid torna a fare la giornalista, ma sbaglia il look

