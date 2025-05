L’età forte il Tascabile ricorda Renzo e Beppe | in scena anche l’Odin Teatret

Dal 30 maggio all’8 giugno, il Monastero del Carmine di Città Alta diventa un palcoscenico per "L’età forte", un tributo a Renzo Vescovi e alla sua visione artistica. In un'epoca in cui il teatro cerca di reinventarsi, questo evento promette di fondere cultura, architettura e vita, richiamando l’attenzione su come l’arte possa ancora unire le comunità. Non perderti l’opportunità di vivere un’esperienza unica!

L’INIZIATIVA. Dal 30 maggio all’8 giugno nel monastero del Carmine in Città Alta, «L’età forte» secondo appuntamento del 2025 di #tuoCarmine, progetto internazionale tra teatro, arte, architettura, vita, a cura del Teatro Tascabile di Bergamo. Un appuntamento dedicato al ricordo di Renzo Vescovi (1941-2005) direttore artistico, leader, teorico e pedagogo del Teatro Tascabile, e Beppe Chierichetti (1948 - 2020), forse l’attore più conosciuto e amato del TTB. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «L’età forte», il Tascabile ricorda Renzo e Beppe: in scena anche l’Odin Teatret

