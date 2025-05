L' esperienza dei consultori pisani sulla menopausa presentata in Parlamento

La menopausa è un tema che finalmente sta guadagnando l'attenzione che merita. Mercoledì 28 maggio, la direttrice delle Attività consultoriali dell'ASL di Pisa, Rosa Maranto, ha portato l'esperienza dei consultori pisani in Parlamento, al convegno “Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie”. Un passo importante verso il riconoscimento delle sfide e delle opportunità di una fase della vita spesso trascurata. È ora di dare voce a queste storie

Pisa, 30 maggio 2025 - Mercoledì scorso, 28 maggio, Rosa Maranto, direttrice delle Attività consultoriali dell'ASL è intervenuta al convegno “Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie” che si è svolto a Roma, nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, organizzato su iniziativa dell’onorevole Martina Semenzato, presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla menopausa, in collaborazione con la Fondazione Onda ETS. Durante il convegno, che è stato un momento di confronto e dialogo tra istituzioni, decisori, esperti e società civile, è stato presentato il documento programmatico “Salute e benessere in menopausa: l’importanza di un approccio multidisciplinare e di una presa in carico personalizzata”. 🔗 Leggi su Lanazione.it