Lerry Gnoli | ‘Stavo facendo retromarcia ho sentito le urla del bagnino’

Un dramma che ha scosso la tranquilla località balneare di Cervia. Lerry Gnoli, un operaio 54enne, ha raccontato un tragico incidente: mentre faceva retromarcia, ha travolto Elisa Spadavecchia, 66 anni, sotto gli occhi di un bagnino in allerta. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree di lavoro e sulla gestione delle attrezzature pesanti anche nei luoghi di svago. Un punto cruciale da considerare: come garantire che tragedie simili

Omicidio colposo a Cervia, il racconto drammatico dell’operaio durante l’interrogatorio. Per oltre tre ore è rimasto negli uffici della Procura di Ravenna: Lerry Gnoli, l’operaio 54enne che sabato scorso ha travolto e ucciso con una ruspa Elisa Spadavecchia, 66 anni, sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. L’uomo, già condannato per un precedente omicidio stradale aggravato dall’uso di cocaina, aveva la patente revocata. Oggi, alla presenza del suo legale Vittorio Manes, è stato interrogato dal pm Lucrezia Ciriello per l’accusa di omicidio colposo. “Non l’ho vista, ho sentito le urla”: il racconto del dramma in spiaggia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it