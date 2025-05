Lerry Gnoli | La morte di Elisa Spadavecchia è colpa mia ho fatto retromarcia e l' ho travolta Me ne sono accorto dalle urla

La tragica morte di Elisa Spadavecchia segna un momento doloroso per la comunità di Cervia e solleva interrogativi sulla sicurezza sulle spiagge italiane. Lerry Gnoli, 54 anni, ha dichiarato di averla travolta accidentalmente mentre faceva retromarcia. Questa vicenda non solo colpisce le famiglie coinvolte, ma mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alle norme di sicurezza, soprattutto in luoghi affollati. La prevenzione deve diventare una priorità.

Lerry Gnoli è stato interrogato per quasi quattro ore in Procura a Ravenna oggi, venerdì 30 maggio. Si tratta del 54enne che sabato mattina sulla battigia di Pinarella di Cervia, sul.

Chi è Lerry Gnoli, l’uomo che ha travolto con la ruspa Elisa Spadavecchia. L’orribile scoperta

Lerry Gnoli è l’uomo al centro di una tragica vicenda a Pinarella di Cervia, dove ha travolto con una ruspa Elisa Spadavecchia, lasciando una scia di dolore e domande senza risposta.

Lerry Gnoli: «La morte di Elisa Spadavecchia è colpa mia, ho fatto retromarcia e l'ho travolta. Me ne sono accorto dalle urla»

Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia, l'investitore Lerry Gnoli: «Nessun ingaggio in nero, potevo svolgere quel lavoro e l'ho fatto»

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia, l'autista: “Ero autorizzato a fare quel lavoro”

