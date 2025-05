Lerici concluso il progetto gratuito di pet therapy con i bambini

A Lerici si chiude un capitolo illuminante: il progetto di pet therapy con i cavalli ha coinvolto i bambini delle scuole primarie, regalando momenti di gioia e crescita. Questa iniziativa non solo ha offerto supporto ai piccoli con disabilità , ma si inserisce in un trend sempre più forte: l'educazione emotiva attraverso gli animali. Un modo originale per costruire legami e superare le difficoltà . Scopri come l’empatia può trasformare il futuro!

Lerici, 30 maggio 2025 – Concluso, in questi giorni, un innovativo progetto sperimentale di pet therapy con i cavalli, dedicato ai bambini delle scuole primarie del territorio lericino, con particolare attenzione ai piccoli con disabilitĂ in collaborazione con l’ istituto scolastico Isa10, ha L’iniziativa, promossa dal Comune di Lerici, attraverso l’assessorato alle politiche educative e dell’infanzia guidato da Laura Toracca – in collaborazione anche con il centro equestre EquiLunae – nasce con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico dei bambini attraverso la relazione non solo con il cavallo, animale da sempre riconosciuto per la sua sensibilitĂ e capacitĂ comunicativa, ma anche con la natura, con l’orto, le piante botaniche ed aromatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lerici, concluso il progetto gratuito di pet therapy con i bambini

