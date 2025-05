L’eredità nucleare | miliardi spesi inchieste e ritardi Ecco le mappe della radioattività che resta da smaltire

L'Italia si trova a un bivio cruciale: mentre il Governo Meloni spinge per il rilancio del nucleare, il passato pesa come un macigno. Con 39 milioni di gigabecquerel di radioattività ancora da smaltire, il rischio è che cittadini e territori continuino a pagare per scelte fatte decenni fa. Sarà fondamentale affrontare questa eredità pesante per costruire un futuro energetico sostenibile e sicuro. La sfida è lanciata!

Il Governo Meloni va avanti sul nucleare, come confermato il 27 maggio dalla stessa premier nel corso dell'incontro con Confindustria a Bologna. Ma a pagare per la pesante eredità dell'era dell'atomo finora sono stati cittadini e territori. Pesante come 39 milioni di gigabecquerel di radioattività misurati in 23 impianti, tra ex centrali, depositi principali e centri di ricerca dislocati in tutto il Paese. Il becquerel equivale a una disintegrazione radioattiva al secondo e, pur variando nel tempo, racconta molto di più rispetto ai metri cubi o alle tonnellate, perché può dire quanto un materiale è radioattivo e, pertanto, pericoloso.

