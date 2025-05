L’EREDITÀ | IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

L’Eredità si prepara a un grande finale: dal 2 al 7 giugno, il Torneo dei Super Campioni vedrà sfidarsi i sette concorrenti più titolati della stagione. Questo evento speciale non è solo un’epifania di talento, ma un riflesso del crescente amore degli italiani per il quiz televisivo, capace di unire generazioni. Preparati a vivere emozioni e sorprese: chi sarà il re del quiz? Non perderti l’appuntamento su Rai1!

L’Eredità, il game show più longevo della tv italiana condotto da Marco Liorni, conclude la stagione 20242025 con un evento speciale: il Torneo dei Super Campioni. Dal 2 al 7 giugno, alle 18.45 su Rai1, andranno in onda sei puntate dedicate ai sette concorrenti che, al 10 maggio, avranno totalizzato il maggior numero di partecipazioni nel corso dell’edizione. I 7 SUPER CAMPIONI I protagonisti del torneo saranno: Gabriele Paolini (33 puntate), Christian Giordano (27 puntate), Biancamaria Petrucci (20 puntate), Antonio Porta (18 puntate), Laura Zecchini (17 puntate), Giovanni Di Gregorio (16 puntate), Katia Madonna (12 puntate). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’EREDITÀ: IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

