L’EREDITÀ | IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

L’Eredità chiude in bellezza la stagione 2024/2025 con il Torneo dei Super Campioni, un evento imperdibile dal 2 al 7 giugno su Rai1! Questo appuntamento celebra i concorrenti più agguerriti, quelli che hanno sfidato le domande e le proprie capacità con costanza. In un’epoca in cui la competizione e il talento si fondono sempre di più, non perdere l’occasione di vedere chi salirà sul gradino più alto!

L’Eredità, il game show più longevo della tv italiana condotto da Marco Liorni, conclude la stagione 20242025 con un evento speciale: il Torneo dei Super Campioni. Dal 2 al 7 giugno, alle 18.45 su Rai1, andranno in onda sei puntate dedicate ai sette concorrenti che, al 10 maggio, avranno totalizzato il maggior numero di partecipazioni nel corso dell’edizione. I 7 SUPER CAMPIONI I protagonisti del torneo saranno: Gabriele Paolini (33 puntate), Christian Giordano (27 puntate), Biancamaria Petrucci (20 puntate), Antonio Porta (18 puntate), Laura Zecchini (17 puntate), Giovanni Di Gregorio (16 puntate), Katia Madonna (12 puntate). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - L’EREDITÀ: IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

L’EREDITÀ: IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE

L’Eredità si prepara a un grande finale: dal 2 al 7 giugno, il Torneo dei Super Campioni vedrà sfidarsi i sette concorrenti più titolati della stagione.

Cerca Video su questo argomento: Eredità Torneo 7 Super Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il torneo dei super campioni chiude L'Eredità; L’EREDITÀ | IL TORNEO CON 7 SUPER CAMPIONI PER CHIUDERE UNA STAGIONE TRIONFALE. 🔗Se ne parla anche su altri siti