L' enorme buca che si è aperta in mezzo alla strada a Monza | verifiche in corso

Un'enorme buca ha stravolto la serata monzese, creando disagi in viale Sicilia e via Pasubio. L'intervento tempestivo dei tecnici evidenzia un tema cruciale: la manutenzione delle infrastrutture in un'epoca di cambiamenti climatici e stress urbano. Questo evento mette in luce l'importanza di investire nella sicurezza delle nostre strade. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà la situazione e quali misure verranno adottate!

Una grande buca si è aperta nella serata di giovedì 30 maggio a Monza. Il cedimento dell'asfalto si è verificato all'incrocio tra viale Sicilia e via Pasubio. Subito è scattato l'intervento dei tecnici di BrianzAcque e del settore viabilità del comune, insieme agli agenti della polizia locale.