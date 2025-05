L' enorme buca che si è aperta in mezzo alla strada a Monza | verifiche in corso

Una gigantesca buca ha sorpreso i cittadini di Monza, aprendo un dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture urbane. Mentre i tecnici si affrettano a risolvere il problema, la questione dell'usura delle strade diventa sempre più urgente. Questo episodio mette in luce l'importanza di monitorare e investire nella manutenzione degli spazi pubblici, un tema caldo in molte città italiane. Rimanere informati è fondamentale per evitare inconvenienti simili!

Una grande buca si è aperta nella serata di giovedì 30 maggio a Monza. Il cedimento dell'asfalto si è verificato all’incrocio tra viale Sicilia e via Pasubio. Subito è scattato l'intervento dei tecnici di BrianzAcque e del settore viabilità del comune, insieme agli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - L'enorme buca che si è aperta in mezzo alla strada a Monza: verifiche in corso

Un'enorme buca ha stravolto la serata monzese, creando disagi in viale Sicilia e via Pasubio. L'intervento tempestivo dei tecnici evidenzia un tema cruciale: la manutenzione delle infrastrutture in un'epoca di cambiamenti climatici e stress urbano.

