legge su epilessia sin e lice confermano attenzione costante all iter

La battaglia per i diritti delle persone con epilessia continua! La Società Italiana di Neurologia e la Lega Italiana contro l’Epilessia ribadiscono il loro impegno nel seguire da vicino l’iter del Disegno di Legge n. 898. Questa iniziativa non solo offre speranza a chi vive questa condizione, ma si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sui disturbi neurologici. Un passo avanti verso una società più inclusiva!

(Adnkronos) – La Società italiana di neurologia (Sin) e la Lega italiana contro l'epilessia (Lice) intendono ribadire la propria vicinanza alle persone con epilessia e rassicurarle circa la propria costante attenzione di società medico-scientifiche all'iter parlamentare del Disegno di Legge n. 898 – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia – tuttora in . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, 'tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile'.

