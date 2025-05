Legalità e solidarietà progetto con gli studenti di Pomigliano

Un momento di riflessione ha aperto la manifestazione a Pomigliano d'Arco, dove gli studenti si sono uniti per dire "basta" alla violenza. Il progetto “Formazione, legalità e solidarietà sono realtà” non è solo un’iniziativa locale, ma un passo verso una cultura più consapevole. In un'epoca in cui il femminicidio scuote le coscienze, l'educazione diventa l'arma più potente per costruire una società giusta e solidale. Unisciti a questo movimento!

Tempo di lettura: 2 minuti È iniziata con un minuto di silenzio per Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola vittima di femminicidio, la manifestazione conclusiva del progetto “Formazione, legalità e solidarietà sono realtà”, tenutasi questa mattina a Pomigliano d’Arco (Napoli). L’iniziativa, promossa dal FAI Antiracket, dall’a ssociazione Mamma Africa e dalle scuole del territorio, ha coinvolto studenti di ogni ordine e grado in percorsi di educazione civica, solidarietà e giustizia sociale e si è tenuta nel Parco Giovanni Paolo II di Pomigliano. Durante l’anno scolastico gli studenti hanno lavorato su elaborati dedicati ai temi della legalità, della pace e del rispetto, realizzando anche una raccolta fondi e materiali da destinare ai progetti umanitari dell’associazione Mamma Africa in Congo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legalità e solidarietà, progetto con gli studenti di Pomigliano

Legalità e solidarietà a Pomigliano, l’antiracket premia i giovani. Cantone: “Semi di futuro”, Leone: “Contro la violenza servono comunità educanti”

A Pomigliano d'Arco, l'eco della violenza femminile risuona forte, ma oggi si semina speranza. Durante la manifestazione “Formazione, legalità e solidarietà sono realtà”, i giovani sono stati premiati per il loro impegno contro il crimine.

