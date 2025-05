Legalità e solidarietà a Pomigliano l’antiracket premia i giovani Cantone | Semi di futuro Leone | Contro la violenza servono comunità educanti

A Pomigliano d'Arco, l'eco della violenza femminile risuona forte, ma oggi si semina speranza. Durante la manifestazione “Formazione, legalità e solidarietà sono realtà”, i giovani sono stati premiati per il loro impegno contro il crimine. L'intervento di Cantone ha sottolineato l'importanza di creare comunità educanti. In un’epoca in cui le nuove generazioni cercano valori solidi, eventi come questo rappresentano veri e propri "semi di futuro". Unisciti al cambiamento!

POMIGLIANO D'ARCO, 30 MAGGIO 2025 – È iniziata con un minuto di silenzio per Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola vittima di femminicidio, la manifestazione conclusiva del progetto "Formazione, legalità e solidarietà sono realtà", tenutasi questa mattina a Pomigliano d'Arco. L'iniziativa, promossa dal FAI Antiracket, dall'associazione Mamma Africa e dalle scuole del territorio, ha coinvolto studenti di ogni ordine e grado in percorsi di educazione civica, solidarietà e giustizia sociale. Durante l'anno scolastico gli studenti hanno lavorato su elaborati dedicati ai temi della legalità, della pace e del rispetto, realizzando anche una raccolta fondi e materiali da destinare ai progetti umanitari dell'associazione Mamma Africa in Congo.