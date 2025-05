L’edizione annuale del Green Road Award premia la Riviera dei Fiori Sul podio la Basilicata con la Meridiana e la Puglia per la Ciclonica

La Riviera dei Fiori trionfa al Green Road Award, un riconoscimento che celebra il cicloturismo e la bellezza dei paesaggi italiani. Sul podio anche Basilicata e Puglia, che dimostrano come la bicicletta non sia solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio stile di vita. Scoprire nuovi itinerari in sella è l’essenza di un viaggio che riscopre il tempo e lo spazio. Preparati a pedalare verso nuove avventure!

L a bicicletta è un modo di vivere, di reinserire il viaggio nel paesaggio, di recuperare la misura del tempo e dello spazio. Alle iniziative che la valorizzano è dedicato il Green Road Award – l’Oscar del Cicloturismo. Un premio assegnato ogni anno alle regioni che promuovono la vacanza su due ruote e, in particolare ai percorsi ciclabili e ciclopedonali di quelle regioni, che divengono così noti al grande pubblico. Uno sprone, per le regioni italiane, a investire in infrastrutture e servizi per il turismo lento. I vincitori del premio, che n el 2025 compie 10 anni, sono stati proclamati oggi a Trieste, nella regione – il Friuli Venezia Giulia – che ha vinto il primo premio dello scorso anno con la Ciclovia Pedemontana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’edizione annuale del Green Road Award premia la Riviera dei Fiori. Sul podio la Basilicata con la “Meridiana” e la Puglia per la “Ciclonica”

La Liguria conquista il Green Road Award 2025 con la Cycling Riviera, dimostrando che il cicloturismo è più di una moda: è un modo consapevole di vivere il territorio.

