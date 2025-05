Lecce dopo malore va via da ospedale ma esami rivelano infarto in corso | rintracciata e salvata

Un malore che si trasforma in un’emergenza: una donna di 65 anni, dopo un'attesa snervante in ospedale, decide di tornare a casa, ignara di avere un infarto in corso. La tempestività delle forze mediche ha fatto la differenza, salvandola in extremis. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale non sottovalutare i sintomi e l'importanza di un monitoraggio costante della salute, soprattutto con l’aumento dei casi di malattie cardiovascolari nel nostro Paese.

(Adnkronos) – Va in ospedale per un malore poi, stanca di aspettare i risultati degli esami, torna a casa ma aveva un infarto in corso. E' quanto accaduto ieri pomeriggio all'ospedale di Lecce dove a rischiare la vita è stata una donna di 65 anni di origini straniere. Ma la storia è finita bene. Intorno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lecce, dopo malore va via da ospedale ma esami rivelano infarto in corso: rintracciata e salvata

Cerca Video su questo argomento: Lecce Dopo Malore Via Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

I genitori denunciano la scomparsa di un 23enne: ritrovato morto all'alba ai piedi di un albero; Lecce, 40enne ha un dolore al petto ma viene dimesso dal pronto soccorso: muore poco dopo. Aperta inchiesta; Tragedia nel Salento: muore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Aperta un'inchiesta; Va in pronto soccorso per un dolore al petto e muore a 40 anni dopo le dimissioni: la tragica fine di Giuseppe Greco, campione di pesca. Aperta inchiesta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lecce, dopo malore va via da ospedale ma esami rivelano infarto in corso: rintracciata e salvata

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Va in ospedale per un malore poi, stanca di aspettare i risultati degli esami, torna a casa ma aveva un infarto in corso. E' quanto accaduto ieri pomeriggio all'ospedale di Lecce dove a ...

Va via dal pronto soccorso senza sapere di avere un infarto, salvata in extremis dalla Polizia a Lecce

Da virgilio.it: A Lecce, una donna di 65 anni colpita da infarto lascia l'ospedale per la lunga attesa. Soccorsa e ricoverata d'urgenza.

Lecce, donna in coma dopo un malore: indagati in otto tra medici e infermieri

Come scrive quotidianodipuglia.it: A distanza di appena due giorni avrebbe poi deciso di raggiungere il pronto soccorso del “Dea-Fazzi” di Lecce per un consulto ospedaliero. Al mattino, dopo la visita, la donna veniva dimessa ...