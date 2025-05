Le vittime silenziose dei reati Libera dalle mafie chiede di avere fame di giustizia

A 30 anni dalla sua fondazione, l'associazione Libera dalle mafie lancia un appello potente: "Fame di verità e giustizia". È ora di alimentare un desiderio collettivo per sconfiggere l'indifferenza che circonda le vittime silenziose dei reati. La tappa a Benevento segna un momento cruciale in un contesto in cui la lotta contro la criminalità organizzata è più urgente che mai. Unisciti anche tu a questa fame di giustizia!

Tempo di lettura: 2 minuti "Stimolare un appetito collettivo. La fame di verità e di giustizia deve essere una fame plurale". Tappa beneventana e finale della campagna "Fame di verità e giustizia" della Associazione Libera dalle mafie a 30 anni dalla sua nascita e della sua rete associativa. In via Traiano, l'associazione con Cgil Anp i ha affrontato numerosi temi forti dalla corruzione, alla giustizia e provvedimenti adeguati per il riutilizzo dei beni confiscati. Una battaglia di lotta alle mafie, alla corruzione e al clientelismo. Tavola apparecchiata e 12 portate decisamente indigeste. Nel menù i dati oggetto del percorso di denunce e proposte che Libera, per i suoi 30 anni di attività, ha avviato con una campagna nazionale.

‘Fame di verità e giustizia’, la campagna nazionale promossa da Libera

Venerdì 30 maggio 2025, il Coordinamento Provinciale di Libera presenterà a Benevento una campagna contro le mafie dal titolo "Fame di verità e giustizia".

