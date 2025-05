Le vedevo | il testimone del santuario tira in ballo le gemelle Cappa

Il mistero attorno all'omicidio di Chiara Poggi si infittisce. Al Santuario della Madonna della Bozzola, un testimone ha menzionato le gemelle Cappa, le quali, pur non essendo mai state indagate, ora vedranno il loro DNA analizzato nelle nuove indagini. Questo sviluppo svela la complessità del caso e l'importanza di ogni dettaglio. Riuscirà la verità a emergere finalmente? La curiosità cresce, e il pubblico è pronto a seguire ogni passo.

Al santuario della Madonna della Bozzola, la cui storia potrebbe essere collegata all'omicidio di Chiara Poggi, il testimone che ieri ha parlato a Mattino 5 vedeva anche le gemelle Stefania e Paola¬†Cappa, mai indagate ma il cui dna verr√† acquisito nelle nuove indagini sul delitto. Lo ha dichiarato oggi, in un nuovo scambio con l'inviato del programma condotto da Federica Panicucci. Quando il giornalista ha mostrato all'interlocutore la foto delle cugine della vittima, lui non ha esitato un attimo e ha detto: "S√¨, sono loro. Non le conosco, ma le vedevo. Anche con Chiara. Le ho viste qualche volta". 🔗 Leggi su Iltempo.it