Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 30 maggio

Venerdì 30 maggio si tinge di stelle con le previsioni di Branko, l’astrologo che guida milioni di italiani nel misterioso universo zodiacale. Oggi, l'Ariete potrebbe avvertire un po' di tensione: la Luna mette alla prova le relazioni lavorative. Un tema caldo in un periodo dove collaborazioni e sinergie sono più importanti che mai. Scopri come affrontare queste sfide astrali e trasforma l'agitazione in opportunità!

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 30 maggio 2025. Ariete Ancora un po' di agitazione dovuta alla Luna, che si estende anche alle collaborazioni professionali e all'ambiente nel suo complesso (contrasti piuttosto vivaci con i “capi”), ma gli influssi diretti al segno sono di grande risonanza. Così ribelli, così affascinanti. Grande forza di attrazione, ma poi dovete mantenere ciò che conquistate. Giove stimola realizzazioni di grande portata, le iniziative sono sostenute dalla fortuna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 30 maggio

Sognando Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di venerdì 16 maggio: ospite Francesco Totti

Oggi, venerdì 16 maggio, torna in prima serata su Rai1 "Sognando Ballando con le Stelle", per una serata ricca di emozioni e danza.

