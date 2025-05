Le spese militari non saranno indolori | il Fondo Monetario smentisce Meloni

Il Fondo Monetario Internazionale lancia un campanello d'allarme: le spese militari italiane non saranno indolori. Con l'aumento programmato al 2% del Pil per soddisfare i requisiti NATO, il governo Meloni dovrĂ affrontare un dilemma cruciale. In un contesto europeo di crescente tensione geopolitica, come si concilieranno questi investimenti con il benessere economico interno? La risposta potrebbe influenzare direttamente la vita di milioni di italiani. Leggi di piĂą per scoprire come!

Il governo Meloni ha un problema che non può piĂą nascondere. Da mesi Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e Guido Crosetto raccontano che l’aumento delle spese militari italiane fino al 2% del Pil – obiettivo richiesto dalla Nato – sarĂ indolore per i conti pubblici. La parola d’ordine è “riclassificazione”: non si tratterebbe di veri nuovi stanziamenti, ma di un semplice ricalcolo di poste giĂ esistenti. Una partita di giro. Peccato che a smontare questa narrazione arrivi ora il Fondo monetario internazionale (Fmi), con la brutalitĂ dei numeri. Gli artifici contabili del governo. Nel suo rapporto di fine missione, l’Fmi riconosce alcuni progressi nei conti pubblici italiani – deficit dimezzato e ritorno all’avanzo – ma non concede sconti: il quadro resta complesso, le prospettive di crescita altamente incerte e servono sforzi aggiuntivi per ridurre il rapporto tra debito e Pil. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Le spese militari non saranno indolori: il Fondo Monetario smentisce Meloni

Meloni a Tirana, 2% di spese militari. Schlein insorge

A Tirana, durante il sesto summit della ComunitĂ politica europea, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessitĂ di destinare il 2% delle spese militari al contesto della guerra in Ucraina, sottolineando l'importanza di un accordo.

Cerca Video su questo argomento: Spese Militari Saranno Indolori Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Cosa ne pensano i giovani degli investimenti militari in Europa e degli attuali scenari di guerra

Segnala fanpage.it: I giovani non sembrano critici sull'aumento delle spese militari in Europa: un ragazzo su quattro vede l'incremento come una potenziale fonte di nuove ...

Spese militari al 5% del Pil, la richiesta della NATO agli stati membri al vertice di fine giugno

msn.com scrive: La NATO intenderebbe chiedere agli stati membri di aumentare le spese militari al 5% del Pil e in Germania il governo già sfiora la crisi.

Spese militari, nel 2021 per la prima volta sopra i 2mila miliardi. E sono destinate a salire ancora

Riporta repubblica.it: Nella figura cmplessiva emerge che gli Usa pesano per il 38% delle spese mondiali di armamenti: se si considera tutta l'alleanza Nato si arriva al 55%. E si potrebbe ancora salire al 61% ...