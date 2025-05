Le SBC di FC 25 | Riyad Mahrez Menzioni d’onore

Sei pronto a scoprire il nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25? La sfida dedicata a Riyad Mahrez è finalmente arrivata! In occasione della promo TOTS, potrai sbloccare una menzione d’onore del talento algerino completando tre semplici sfide. Preparati a migliorare la tua squadra e a unirti al trend delle SBC, che sta spopolando tra i gamer. Non perdere l’occasione di arricchire il tuo roster!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Riyad Mahrez uscita in data 30 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Riyad Mahrez. Numero sfide: 3. Premio: 1x menzioni d’onore Riyad Mahrez Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 120.000 Crediti circa. Scadenza: 6 giugno 2025. Forma smagliante. Premio: 1x Electrum Players Pack Richieste: Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 86. Rosa 87. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Richieste: Valutazione squadra: min 87. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Riyad Mahrez Menzioni d’onore

