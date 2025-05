Le SBC di FC 25 | Lorenzo Insigne Menzioni d’onore

L'uscita della SBC dedicata a Lorenzo Insigne in EA Sports FC 25 segna un momento imperdibile per gli appassionati di calcio virtuale! Con quattro sfide da affrontare, questo evento non solo celebra un grande talento, ma si inserisce nel trend crescente delle promo TOTS, dove i migliori giocatori brillano. Non perdere l'occasione di aggiungere una menzione d’onore al tuo roster e portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Lorenzo Insigne uscita in data 30 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Lorenzo Insigne. Numero sfide: 4. Premio: 1x menzioni d’onore Lorenzo Insigne Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 110.000 Crediti circa. Scadenza: 6 giugno 2025. Forma smagliante. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 84. Italia. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Lorenzo Insigne Menzioni d’onore

Lorenzo Insigne, che gol col Toronto: di testa e in tuffo

Lorenzo Insigne continua a brillare nella MLS, regalando al Toronto un gol spettacolare di testa e in tuffo.

