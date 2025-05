‘Le Sabbie d’Egitto’ di Antonella Polenta il romanzo d’avventura incontra il fantasy

Immergiti in un'avventura senza tempo con "Le Sabbie d'Egitto" di Antonella Polenta! Questo romanzo, secondo capitolo della trilogia "Nel cerchio del tempo", fonde magistralmente il fantasy con la crescita personale degli adolescenti. In un periodo in cui i giovani cercano identità e avventure, Polenta offre una narrazione avvincente che risuona con le sfide moderne. Scopri come il passato e il presente si intrecciano in un viaggio emozionante tra misteri e scoperte!

Le Sabbie d'Egitto di Antonella Polenta è il secondo libro della trilogia Nel cerchio del tempo pubblicato da Officine Culturali Romane Editore nel 2025 che esplora il mondo degli adolescenti in chiave fantasy sotto forma di un romanzo di formazione e di avventura. Le sabbie d'Egitto presenta la struttura del romanzo d'avventura in cui elementi caratteristici di tale romanzo sono il rischio, il pericolo, le sfide, le grandi emozioni, raccontando luoghi lontani, in questo caso l'Egitto al tempo dei Faraoni. Gli eroi che, partendo da una situazione tranquilla e del tutto controllabile, si trova improvvisamente ad affrontare qualcosa che non conoscono ma che li affascina, sono Marianna, Filiberto e Gioacchino, i quali, insieme al cagnolino Spiro, viaggiatore suo malgrado, attraversano i secoli e gli spazi del pianeta terra, con la disinvoltura, il coraggio e l'entusiasmo tipici dell'adolescenza, immaginando davvero di essere protagonisti di una missione straordinaria che solo loro possono portare al termine, ai confini del fantastico.