le responsabilità di famiglie e politica

La tragica realtà dei femminicidi ci obbliga a riflettere su responsabilità condivise: famiglie e istituzioni devono agire. Non possiamo più rimanere in silenzio, né utilizzare un linguaggio passivo. Ogni uomo che perpetra violenza è parte di una catena che dobbiamo spezzare. La questione coinvolge tutti noi, dall’educazione alla giustizia. È ora di alzare la voce e costruire un futuro libero dalla paura. Il cambiamento inizia da ciascuno di noi.

