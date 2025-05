Le ragioni dietro alla terribile stagione della Ferrari

Il Gran Premio di Barcellona, tradizionale teatro di sfide avvincenti, quest'anno ha messo in luce le fragilità della Ferrari. La stagione del Cavallino Rampante, segnata da prestazioni deludenti, è un riflesso di un trend più ampio nel mondo della Formula 1: l'importanza cruciale dell'affidabilità e dell'innovazione tecnica. Gli appassionati si chiedono se la Scuderia riuscirà a risollevarsi. Sarà questa la chiave per ritrovare la gloria perd

Da sempre il Gran Premio di Barcellona occupa un ruolo centrale all’interno del calendario, anche in senso strategico. Il circuito del Montmeló e? infatti una pista completa, con un’ampia varieta? di curve e rettilinei, in grado di mettere sotto pressione ogni aspetto della macchina. Quest’anno, pero?, il weekend catalano ha attirato su di se? ancora piu? aspettative, dal momento che proprio da Barcellona entreranno in vigore le nuove direttive FIA sulla flessibilita? delle ali anteriori: da domenica queste ultime non potranno piu? flettersi come nei gran premi precedenti, ma dovranno attenersi ai nuovi criteri imposti dalla federazione, che ha richiesto un aumento della rigidezza minima tra il 30 e il 66% a seconda del tipo di flessione. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Le ragioni dietro alla terribile stagione della Ferrari

Nuno spiega le ragioni dietro Marinakis Rumpus mentre la foresta di Nottingham scivolò contro Leicester

Nuno Espirito Santo ha commentato le difficoltà vissute dal Nottingham Forest dopo il pareggio per 2-2 contro il Leicester City.

Cerca Video su questo argomento: Ragioni Dietro Terribile Stagione Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La Ruota del Tempo cancellata: ecco perché Amazon Prime ha detto basta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dopo una stagione terribile, il capitolo di Sérgio Conceição al Milan è finito e João Félix se ne andrà

Segnala msn.com: un disonore per la seconda squadra con il maggior numero di Coppe dei Campioni dietro il Real Madrid. E il loro risultato in campionato è la loro peggior stagione in Serie A dal 2015 (sono stati ...