Le racchette da padel le scarpe e tutti gli accessori per scendere in campo con stile

Scendi in campo con stile e preparati a vivere la passione del padel! Con le nostre racchette, scarpe e accessori, ogni partita sarà un'occasione per esprimere la tua personalità. Il padel non è solo sport, è un trend in crescita che unisce divertimento e socializzazione. Non perdere l’occasione di far parte di questa comunità dinamica: il tuo outfit da campione ti aspetta!

Dall'attrezzatura all'abbigliamento, abbiamo raccolto tutto l'indispensabile per iniziare a giocare a padel e farlo diventare il tuo sport preferito. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Le racchette da padel, le scarpe e tutti gli accessori per scendere in campo con stile

Furto di racchette da padel a Genova, due arresti: a quanto ammonta il valore della merce recuperata

A Genova, due cittadini tunisini sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, sorpresi mentre tentavano di svaligiare attrezzature sportive, tra cui racchette da padel.

