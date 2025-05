Le Qualificazioni Europee ai Mondiali FIFA 2026 in diretta su Sky Sport e NOW

La passione per il calcio si accende con le Qualificazioni Europee ai Mondiali FIFA 2026, in diretta su Sky Sport e NOW! Un'opportunità imperdibile per vivere ogni emozione, in un contesto di grande attesa per la competizione. Con i diritti anche dell'UEFA Nations League Finals 2025, Sky Sport si conferma il punto di riferimento per i tifosi. E tu, sei pronto a tifare? Non perdere nemmeno un minuto!

Insieme ai diritti dell'UEFA Nations League Finals 2025, Sky Sport annuncia di aver acquisito la trasmissione delle Qualificazioni Europee ai Mondiali FIFA 2026. Su Sky Sport, e in streaming su NOW, i migliori incontri della fase a gironi delle European Qualifiers ai Campionati del mondo FIFA 2026 in diretta, ad eccezione delle sfide degli Azzurri.

