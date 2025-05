Le pietre di Ranverso la visita guidata alla Precettoria | dal masso erratico al giardino del chiostro

Scopri la magica Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, dove storia e natura si intrecciano! Domenica 8 giugno alle 10.30, partecipa alla visita guidata "Le pietre di Ranverso" e lasciati incantare dal masso erratico al giardino del chiostro. Questo evento si inserisce nel trend crescente di riscoperta dei nostri tesori verdi, un modo perfetto per connettersi con la bellezza del patrimonio italiano. Non perdere l’occasione di vivere una giornata indimentic

In occasione di Appuntamento in Giardino 2025, l’iniziativa di APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso è in programma, domenica 8 giugno alle 10.30, la visita “Le pietre di Ranverso”, un’esperienza unica per scoprire il luogo dal punto di vista. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Le pietre di Ranverso, la visita guidata alla Precettoria: dal masso erratico al giardino del chiostro

