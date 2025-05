Le nuove modalità del test di medicina dovrebbero essere introdotte in tutte le facoltà

...approccio innovativo che punta a valutare realmente le competenze degli studenti. In un contesto in cui il sistema sanitario richiede professionisti sempre più preparati e capaci di affrontare sfide complesse, questa trasformazione potrebbe segnare una vera svolta nella formazione medica. È un passo verso la meritocrazia, dove l'abilità e la dedizione prendono il posto del semplice superamento di un quiz. La riflessione è aperta: siamo pronti a dare il giusto valore ai futuri medici?

No, non è un quizzone. L’ esame che sembra dovrà selezionare gli iscritti alle facoltà di medicina più o meno a metà del loro anno da matricola è stato da più parti paragonato al tradizionale e vituperato test d’ingresso, facendo leva su forma e contenuto che, a prima vista (ma siamo fermi alle ipotesi), sembrano paragonabili. Si tratta però di un caso di somiglianza ingannevole; a determinare il senso di qualsiasi cosa, perfino di un esame di medicina, è sempre e soltanto il contesto. In questo caso è radicalmente mutato: dapprima infatti si trattava di usare un setaccio per scoprire a priori se i candidati fossero in grado di intraprendere gli studi in medicina, vagliandoli quindi in base a una sorta di scommessa non sempre assennata; ora invece si tratta di verificare se quegli stessi candidati, dopo qualche mese di corsi, ne abbiano tratto effettivo profitto e si stiano dimostrando davvero in grado di perseguire ciò che l’ambizione o una presunta vocazione ha dettato loro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le nuove modalità del test di medicina dovrebbero essere introdotte in tutte le facoltà

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rivelato il calendario ufficiale per i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

