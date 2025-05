Le mani addosso in discoteca Palpeggia ragazza 55enne condannato a quattro anni

La condanna a quattro anni per un uomo di 55 anni, accusato di violenza sessuale in discoteca, segna un passo importante nella lotta contro le molestie nei luoghi di divertimento. Questo episodio evidenzia come la consapevolezza e la denuncia di tali comportamenti siano sempre più centrali nel dibattito sociale. Le notti di festa devono essere sicure per tutti: è tempo di cambiare la cultura del silenzio e dell'impunità .

Quattro anni di carcere. Questa la pena che dovrà scontare un 55enne accusato di violenza sessuale poiché, secondo la Procura, avrebbe palpeggiato nelle parti intime una ragazza durante una serata in un locale della movida di San Benedetto, dove lui era in servizio. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Ascoli che, a fronte di una richiesta di condanna a sei anni prospettata dalla pubblica accusa, ha valutato il fatto in un’ottica di lieve entità , attestando quindi la condanna a quattro anni. Un pronunciamento che l’avvocato difensore Gianfranco Di Marcello, in attesa che siano pubblicate le motivazioni, valuta di impugnare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le mani addosso in discoteca. Palpeggia ragazza, 55enne condannato a quattro anni

