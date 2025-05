Le leggende del wrestling a Borgaro Torinese | fra le stelle del ring Kurt Angle e Alberto Del Rio

Borgaro Torinese al centro dell'attenzione del wrestling europeo! Il 29 giugno, il Palasport si trasformerà in un palcoscenico epico, con icone come Kurt Angle e Alberto Del Rio pronte a incantare il pubblico. Questo evento non è solo una tappa del "Legends of Wrestling Tour", ma un'opportunità per rivivere la magia di uno sport che affascina generazioni. Non perdere la chance di essere parte della storia!

Il Palasport di Borgaro Torinese si prepara a diventare il cuore pulsante del wrestling europeo il prossimo 29 giugno, ospitando una tappa cruciale del "Legends of Wrestling Tour", organizzato dalla Europe Wrestling Empire. L'evento promette un'ondata di emozioni e colpi di scena

torinotoday.it scrive: Tra le stelle più attese che infiammeranno il ring, spiccano le leggende ex WWE: l'istrionico Super Crazy, il fulmineo Tajiri, e l'inconfondibile Eugene. Ma l'attesa maggiore è per il carisma e lo ...