Le giornate ecologiche nelle scolaresche di Serracapriola

Le giornate ecologiche di Serracapriola, dal 10 al 19 maggio, sono un esempio lampante di come l'educazione ambientale possa affondare le radici nei più giovani. Grazie all'impegno di L'Altritalia Ambiente e della sua guida, Maria Marinucci, gli studenti hanno avuto l'opportunità di apprendere il valore della sostenibilità. Un gesto che non solo sensibilizza ma crea un legame profondo con il futuro del nostro pianeta. Perché ogni piccolo gesto conta!

Tra il 10 e il 19 maggio la sezione de 'L'Altritalia Ambiente' guidata da Maria Marinucci, ha organizzato e svolto delle "giornate ecologiche nelle scolaresche di Serracapriola. In tale occasione i volontari de L'Altritalia, tra cui Vittorio Nanni, hanno spiegato ai giovani studenti.

Come scrive foggiatoday.it: Costruzione di aiuole, divulgazione sull'importanza degli alberi e del riciclaggio dei materiali, sono stati spiegati ai giovani studenti di due scuole. Intervenuto anche il primo cittadino ...

