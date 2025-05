Le fotografie senza tempo di Emergency e i poster di Cheap a Roma la mostra ‘Contro la guerra’ | Negli anni il dolore è sempre lo stesso

A Roma, la mostra "Contro la Guerra" di Emergency e Cheap ci invita a riflettere su un dolore che non conosce tempo. Le fotografie raccontano storie di sofferenza e resilienza, mentre i poster mettono in luce l'importanza dell'umanità in conflitto. Con un mondo sempre più polarizzato, è fondamentale ascoltare queste voci per non dimenticare la realtà di chi vive in zone di guerra. Un invito a guardare oltre e agire.

“A Gaza le condizioni della popolazione sono drammatiche. Non si può gestire la distribuzione degli aiuti umanitari per identificare le persone.” A dichiararlo è Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency, durante l’inaugurazione della mostra “ Contro la Guerra – sguardi e immaginari “, voluta dall’Organizzazione non governativa in collaborazione con il collettivo Cheap e allestita al Palazzo delle Esposizioni di Roma. “Creare una fondazione come quella che è stata creata – continua Gola – serve per controllare gli aiuti ed invece gli aiuti vanno distribuiti liberamente a chi ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le fotografie senza tempo di Emergency e i poster di Cheap, a Roma la mostra ‘Contro la guerra’: “Negli anni il dolore è sempre lo stesso”

