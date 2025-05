Le foreste ‘inquinano’ per crisi climatica e incendi | lo studio

Le foreste, simbolo di vita e sostenibilità, si trovano ora a un bivio critico: possono diventare emissari di CO2 anziché serbatoi di ossigeno. Questo allerta sulle sfide ambientali attuali, in cui incendi e cambiamenti climatici minacciano l'equilibrio del nostro pianeta. È fondamentale agire ora per preservare questi ecosistemi vitali, prima che i loro danni superino i benefici. I nostri boschi meritano una gestione attenta e innovativa!

(Adnkronos) – "Esistono foreste che emettono più anidride carbonica di quanta ne sequestrino. Incendi, degrado forestale, eventi estremi, epidemie di insetti e aumento delle temperature sono le principali cause di un fenomeno che, se non monitorato correttamente e in assenza di interventi concreti di gestione della risorsa forestale esistente, potrebbe espandersi". L'allarme, alle porte della .