L’amore per il ciclismo unisce popoli e culture! Nel cuore di Milano, tra corso Roma e via Luini, un gruppo di appassionate dell'Ecuador celebra la passione sportiva con una maglia del Messico in onore di Isaac Del Toro. Questo gesto di solidarietà testimonia come lo sport possa abbattere confini e creare legami. La magia del ciclismo è che dietro ogni gara ci sono storie, sorrisi e uniti da un unico grande sogno: la vittoria!

All’angolo tra corso Roma e via Luini c’è il gemellaggio delle Americhe, con una delegazione di tifose dell’Ecuador con maglia e bandiere a sostegno di Richard Carapaz, che espongono però anche una maglia del Messico per tifare Isaac Del Toro, attuale maglia rosa. "Siamo qui per tifare Carapaz, però va bene anche Del Toro", spiegano sorridenti, le donne organizzate di tutto punto con i seggiolini portati da casa. "Ma venite dall’Ecuador?", "No, abitiamo qui dietro", e scappa una sonora risata. "Sono qui da 42 anni, ho sposato un italiano, ma oggi tifo per l’Ecuador e anche un po’ per il Messico, dove ho parte della mia famiglia", racconta la sua vicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le fan dell’Ecuador e i bimbi nel Villaggio: la passione unisce tutti

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

