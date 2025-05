Le false prime pagine di Charlie Hebdo sono indistinguibili dalle vignette del Fatto

La disinformazione è un'ombra inquietante che si allunga su temi delicati come la libertà di stampa. Le false prime pagine di Charlie Hebdo rivelano una strategia subdola per minare la fiducia nel giornalismo. Questo fenomeno non è isolato: è parte di un trend globale di manipolazione dell'informazione. È fondamentale restare vigili e critici, perché la verità è l'arma più potente contro il Male. Riusciremo a difenderla?

Confesso che sono disorientato. Dietro di me c'è un leggendario falso del Male, quello con Ugo Tognazzi capo delle BR, che ho fatto incorniciare per pavoneggiarmi con gli amici. Sotto gli occhi, invece, ho la notizia delle false prime pagine di Charlie Hebdo create dalle centrali di disinformazione del Cremlino per gettare ulteriore discredito su Zelensky. Sono false, ma sono perfettamente indistinguibili da certe vignette del Fatto Quotidiano, giornale che si suppone vero, fino a prova contraria. In quale distopia sono finito? La mia posizione è a suo modo allegorica. Il tempo in cui i giornali umoristici facevano il verso a quelli paludati e istituzionali è alle nostre spalle, ora è la propaganda governativa a imitare la stampa satirica.

