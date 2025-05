Le bizzarre avventure di Jojo | la colonna sonora del film live-action è quasi interamente realizzata con l’IA

Il nuovo film live-action di JoJo’s Bizarre Adventure ha acceso i riflettori non solo sulla sua trama avvincente, ma anche su una scelta audace: la colonna sonora è stata realizzata quasi interamente con l'intelligenza artificiale. In un'epoca in cui la tecnologia ridefinisce l'arte, questo approccio solleva interrogativi affascinanti sul futuro della musica e della creatività. Sarà l'inizio di una nuova era per il cinema? Scoprilo nel film!

Il nuovo film live-action tratto dall'universo di JoJo's Bizarre Adventure, " Thus Spoke Kishibe Rohan: Confessional ", ha debuttato in Giappone dopo una grande attesa. Tuttavia, a far discutere non è solo la trama o la regia, ma una decisione dietro le quinte che ha sollevato non poche polemiche: la colonna sonora è stata quasi interamente composta da intelligenza artificiale. A rivelarlo è stato il compositore Naruyoshi Kikuchi, che in un'intervista ha confermato come la quasi totalità delle musiche originali del film sia stata creata dall' AI, senza l'intervento umano diretto nella composizione.

