Le 2 500 tombe di bimbi mai nati rimosse dal cimitero di Brescia La Procura chiede due anni di carcere

Un caso che scuote le coscienze: a Brescia, la rimozione di 2.500 tombe di bimbi mai nati fa emergere un tema delicato e spesso trascurato. Le due funzionarie rischiano ora due anni di carcere, un simbolo di come la società affronti il dolore della perdita. In un'epoca in cui il rispetto per la memoria è fondamentale, questa vicenda invita a riflettere sull'importanza di dare dignità anche ai brevi vissuti.

Brescia, 30 maggio 2025 – Rischiano due anni di carcere le due funzionarie del Comune di Brescia accusate di violazione di sepolcro e vilipendio di tombe, nell'ambito della vicenda delle tombe dei bambini mai nati - nati morti o per aborto volontario o spontaneo - che nel 2021 erano state rimosse dal cimitero monumentale di Brescia senza che la maggior parte delle famiglie ne fosse a conoscenza. Questa è la richiesta della Procura di Brescia, la sentenza è attesa per il 26 settembre. Undici le famiglie che si sono costituite parti civili. Al processo non ha preso parte il Comune di Brescia, che non è stato citato come responsabile civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le 2.500 tombe di bimbi mai nati rimosse dal cimitero di Brescia. La Procura chiede due anni di carcere

Cerca Video su questo argomento: 2 500 Tombe Bimbi Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Le 2.500 tombe di bimbi mai nati rimosse dal cimitero di Brescia. La Procura chiede due anni di carcere

Lo riporta ilgiorno.it: Sono accusate di violazione di sepolcro e vilipendio di tombe due funzionarie del Comune, nell’ambito della dolorosa vicenda emersa nel 2021 quando al cimitero monumentale furono rimosse le piccole to ...

Tombe di bimbi mai nati rimosse a insaputa dei genitori al cimitero di Brescia: cosa è successo

Riporta fanpage.it: Nell’autunno del 2021 molte famiglie scoprirono che le tombe di 2.500 bambini non c’erano più, in seguito alla loro rimozione al cimitero Vantiniano di Brescia. La Procura ha chiesto oggi il ...

Cimitero bimbi mai nati, sequestro al Vantiniano: due dirigenti indagati

Segnala ilgiorno.it: Brescia - Svolta nell'inchiesta aperta dalla procura di Brescia per la vicenda delle esumazioni di quasi 2.500 tombe di bimbi mai nati o vissuti poche ore, o giorni, al cimitero Vantiniano in città.