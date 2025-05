Lazio | Sarri verso il ritorno Vecino pronto a salutare

Lazio e Sarri, un amore che potrebbe rinascere: dopo una stagione turbolenta, il ritorno del tecnico toscano sembra imminente. Mentre il club cerca di ritrovare la sua identità , la Serie A si prepara a un'estate infuocata di cambiamenti. Il possibile addio a Vecino accende i riflettori su un mercato pronto a riscrivere le regole del gioco. Riuscirà Sarri a riportare la Lazio ai vertici? La sfida è lanciata!

Roma 30 maggio 2025 – Il destino della panchina laziale sembra ormai segnato e tutti gli indizi puntano in una sola direzione. Naufragato il matrimonio iniziato lo scorso giugno con Marco Baroni, Claudio Lotito e Angelo Fabiani tornano sui loro passi e ripartono dall'ultimo allenatore capace di far volare in alto l'Aquila biancoceleste. Sono infatti ore caldissime per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina, ore che potrebbero addirittura portare all'ufficialità già prima della fine di questa settimana. Una volta stabilita la guida tecnica si potrà cominciare a studiare la struttura della nuova rosa, con alcuni pezzi che potrebbero però variare già prima dell'apertura delle trattative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: Sarri verso il ritorno, Vecino pronto a salutare

Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio

Il Milan è in procinto di affrontare una rinascita, e il nome di Maurizio Sarri emerge come potenziale nuovo allenatore.

Cerca Video su questo argomento: Lazio Sarri Verso Ritorno Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clamoroso alla Lazio, può tornare Sarri. È in pole per il dopo-Baroni; Lazio, si lavora al ritorno di Sarri: contatti continui, pronto un biennale. Le news; Sarri torna alla Lazio? Incontro tra dirigenti e agenti dell'allenatore, le condizioni e i dettagli del contratto; Lazio, Baroni verso la risoluzione. Si accelera per il ritorno di Sarri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio: Sarri verso il ritorno, Vecino pronto a salutare

Lo riporta msn.com: Roma 30 maggio 2025 – Il destino della panchina laziale sembra ormai segnato e tutti gli indizi puntano in una sola direzione. Naufragato il matrimonio iniziato lo scorso giugno con Marco Baroni, Clau ...

Sarri di nuovo alla Lazio? Ritorno vicino, incontro positivo con Fabiani e staff

Riporta laziopress.it: Contatti avanzati per il ritorno di Sarri alla Lazio: Lotito offre un biennale, il tecnico è tentato ...

Lazio, Sarri prepara il ritorno: scelto lo staff per ripartire in biancoceleste

Segnala lalaziosiamonoi.it: RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri alla Lazio è ormai più di una suggestione. Nonostante dall'incontro a cena di ieri sera tra l'entourage del tecnico e Fabiani ...