Lazio-Atalanta 1-1 | Punti salienti estesi | Serie A 2024 25

Nel big match della Serie A 2024/25, Lazio e Atalanta si sono sfidate in un avvincente pareggio per 1-1. Un incontro che mette in luce la crescente competitività del campionato italiano, dove ogni punto conta e le sorprese sono dietro l'angolo. Da Dele-Bashiru a un finale emozionante, questa partita è un chiaro esempio di come il calcio possa regalare emozioni forti. Scopri i momenti salienti e lasciati coinvolgere!

Rivivi le migliori azioni della partita tra Lazio e Atalanta, che si è conclusa per 1-1 grazie ai gol di Dele-Bashiru e . Guarda questo video su Youtube L'articolo Lazio-Atalanta 1-1 Punti salienti estesi Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ASCOLTI SERIE A 36° GIORNATA: SPICCA LAZIO-GENOA, BENE ANCHE LAZIO-JUVE E ATALANTA-ROMA

Nella trentaseiesima giornata della Serie A EniLive, i match più seguiti confermano l'interesse degli spettatori, con Napoli-Genoa in cima alla classifica degli ascolti.

Lazio-Atalanta 1-1: Highlights, video e gol

Secondo sport.virgilio.it: Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo. Attualmente la Lazio si trova 4° in classifica con 35 punti (frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 1° in classifica con ...

Lazio-Atalanta 1-1 LIVE: Brescianini su assist di Lookman! Ma che girata di Zaniolo

Da msn.com: 27' GOL DELLA LAZIO! Filtrante per l'inserimento di Dele-Bashiru che arriva davanti a Carnesecchi e lo batte senza problemi! 21' Occasione Atalanta: cross dalla sinistra che arriva dalle parti di ...

Quando si gioca Atalanta - Lazio?

Come scrive sport.virgilio.it: La partita di andata Lazio - Atalanta si è giocata il 28 dicembre 2024 e si è conclusa 1-1. In casa l'Atalanta ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha ...