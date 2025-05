Lavoro povero in Veneto 465 mila lavoratori prendono meno di 11 mila euro l' anno

In Veneto, il lavoro povero colpisce 465 mila persone che guadagnano meno di 11 mila euro all'anno. Un dato allarmante che riflette una crisi salariale in crescita, portando alla luce le incertezze economiche delle famiglie. Questo fenomeno si inserisce in un contesto nazionale dove la lotta per salari dignitosi diventa sempre più urgente. Scoprire come i contratti precari influenzano la vita quotidiana è fondamentale per comprendere questa realtà .

La questione salariale riguarda sempre più anche il Veneto, e la situazione diventa sempre più grave. L'impietosa fotografia emerge dai dati Inps del 2023 rielaborati dall'ufficio economia della Cgil. Che ha elaborato i dati per tipologia contrattuale (tempo indeterminato o a termine), orario di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Lavoro povero, in Veneto 465 mila lavoratori prendono meno di 11 mila euro l'anno

Flavio Briatore abbandonato dal socio romano di Crazy Pizza. In via Veneto pochi guadagni, così ha venduto la quota per 317 mila euro

Francesco Palazzi lascia il progetto Crazy Pizza, avviato insieme a Flavio Briatore nel cuore di Roma.

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Povero Veneto 465 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavoro povero, in Veneto 465 mila lavoratori prendono meno di 11 mila euro l'anno

Da veneziatoday.it: Che ha elaborato i dati per tipologia contrattuale (tempo indeterminato o a termine), orario di lavoro (full ... preoccupante. In Veneto (i dati Inps si riferiscono a chi ha almeno una giornata di ...

Lavoro povero raddoppiato negli ultimi 10 anni, più penalizzati giovani e donne

Scrive msn.com: Il titolo dell’ultima ricerca Acli, Caf-Acli e Iref, alla vigilia del Primo Maggio, segna nettamente la realtà indicata dai numeri: l’aumento drammatico del cosiddetto lavoro povero ...

Aumentano i lavoratori poveri: 1,25 milioni sotto i 9 euro all’ora, il 10,7% dei dipendenti

Si legge su repubblica.it: Rispetto all’ultimo report, quello relativo al 2018, la percentuale del lavoro povero cresce di quasi un punto: dal 9,8 al 10,7%. Come pure sale il livello di retribuzione oraria, pari a due ...